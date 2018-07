publié le 15/07/2018 à 02:39

Sa conduite aurait pu être dangereuse pour lui et pour les autres. Mercredi 11 juillet, un automobiliste de 70 ans a été contrôlé par les gendarmes avec un taux d'alcoolémie extrêmement élevé, rapporte France Bleu. Alertés par d'autres conducteurs, les gendarmes ont pu interpeller le septuagénaire en milieu d'après-midi sur une route départementale de Haute-Garonne.



Très alcoolisé, l'automobiliste a déclaré sortir d'un repas "arrosé" et s'est montré incapable de souffler dans l'éthylomètre afin que les autorités vérifient son taux d'alcoolémie. Comme le précise France Bleu, une prise de sang a été effectuée sur le septuagénaire : les résultats ont montré un taux de 3,87 grammes d'alcool par litre de sang. Les forces de l'ordre ont immédiatement procédé à la rétention de son permis de conduire en attendant une décision administrative et judiciaire.

Rapportant l'incident sur son compte Facebook, la gendarmerie de Haute-Garonne a tenu à remercier "l'intervention citoyenne et courageuse de plusieurs usagers de la route", qui a "certainement évité un drame".