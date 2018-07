Eure : un chauffeur de car sauve ses passagers des flammes

publié le 22/07/2018 à 22:59

Un drame a été évité de justesse samedi 21 juillet, sur l'autoroute A13 à hauteur de Pont-de-l'Arche (Eure). Alors qu'il transportait 41 personnes entre Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et Deauville (Calvados), Albert Ferrere voit une épaisse fumée se dégager de l'arrière de son véhicule, comme le raconte France Bleu. Il décide alors d'arrêter immédiatement son car sur le bas-côté et de faire descendre ses passagers, 22 femmes, 17 hommes et 2 enfants.



"C'est le tableau de bord qui m'a alerté ! Le symbole de la batterie y apparaissait en feu. J'ai aussitôt regardé dans le rétroviseur et j'ai vu de la fumée qui sortait du bus", raconte le chauffeur, qui a réussi à conserver son sang-froid malgré la tension. "J'étais un peu paniqué mais les passagers n'ont pas eu le temps de s'en rendre compte car tout est allé très vite. Je me suis rabattu avec les signaux de détresse sur la bande d'arrêt d'urgence et j'ai ordonné à tout le monde de sortir", ajoute-t-il.

Un geste décisif, puisque le véhicule a ensuite entièrement brûlé sous le regard médusé de ses passagers. "Il a réagi exactement comme il fallait ! Il a fait descendre tout le monde, il a sauté sur l'extincteur, il a essayé d'éteindre les flammes ! Certains passagers ont même eu le temps de récupérer leurs affaires dans la soute", a expliqué à France Bleu Murat Konyar, le gérant de la compagnie d'autocars. Les passagers, eux, ont été récupérés deux heures plus tard par un car de remplacement.