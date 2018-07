publié le 27/07/2018 à 19:48

Un bébé de six mois a été enlevé aux États-Unis, et a été retrouvé le corps en partie brûlé sur des voies ferrés en Louisiane, rapporte le Daily Mail. Hannah Barker, la mère de l'enfant, a raconté à la police que deux personnes avaient kidnappé son bébé le mardi 17 juillet dans la soirée. Elles l'auraient aspergé de gaz lacrymogène.





La mère, paniquée, dit avoir fui son domicile, a expliqué la police de la ville de Natchitoches. Quand elle est revenue, son enfant n'était plus là. Les recherches pour retrouver l'enfant ont commencé immédiatement, avec des renforts.

Moins d'une heure et demie plus tard, la police a été alertée : un feu était en cours près de la voie ferrée. Là-bas, le bébé a été retrouvé, le corps en partie brûlé. Il a été transporté à l'hôpital de la ville dans un état critique. Il a succombé à ses blessures le lendemain.



Une femme de 25 ans, Marie-Nicole Smith, a été soupçonnée du meurtre le samedi et placée en détention. Elle faisait partie des amis Facebook de la mère du bébé même s'il n'a pas été établi qu'elles se connaissaient vraiment.



Mais mercredi 25 juillet, la mère du bébé, Hannah Barker, a été arrêtée et soupçonnée de meurtre à son tour, rapporte la chaîne locale KALB. Sa version des faits serait remise en cause. Compte tenu du caractère sensible de l'affaire, la police n'a pas souhaité communiquer plus d'éléments.