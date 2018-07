Disparues de Perpignan : les ossements n'étaient pas humains

publié le 27/09/2016 à 15:42

L'enquête sur les "disparues de Perpignan" retombe au point mort. Les ossements découverts sur une plage du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales sont d'origine animale. Une déception pour les enquêteurs et les proches qui espéraient pouvoir relancer l'enquête vieille de plus de trois ans, grâce à ces nouveaux éléments.



Les résultats sont tombés mardi 27 septembre. Les analyses anthropologiques de "sept os différents prélevés" vendredi près de l'étang du Barcarès "ont permis assez rapidement d'exclure qu'ils soient d'origine humaine", a déclaré le procureur de la République de Perpignan, Jean-Jacques Fagni. La découverte de ces ossements vendredi soir avait réveillé les espoirs des proches d'une mère et de sa fille, Marie-Josée et Allison Benitez, 53 et 19 ans, disparues depuis plus de trois ans.

"Le dossier aura connu au moins un rebondissement"

Si la déception des familles est grande, "cela aura eu le mérite de relancer cette affaire (...) et de permettre aux enquêteurs de se replonger dans le dossier", estime Me Philippe Capsié, avocat du frère et oncle des disparues. "C'est une piste qui se referme, mais le dossier aura connu au moins un rebondissement".

Malheureusement, les constats de l'institut médico-légal de Montpellier ne laissent pas de place au doute. Dans le cadre de cette enquête pour "recherche des causes de la mort", "on s'est adressé à des spécialistes du squelette humain, médecins légistes et anthropologues", a expliqué le procureur en ajoutant : "Dans l'immédiat, cela démontre que le lien qui avait été fait de manière rapide et intempestive avec l'affaire Benitez était prématuré". Désormais, les fouilles sont suspendues, mais "ce n'est pas pour autant que les recherches ne vont pas se poursuivre", assure le magistrat en évoquant de nouvelles investigations de l'antenne de la police judiciaire de Perpignan.

Trois ans après, l'enquête piétine toujours

Sur indication d'un témoin, Éric Barbet, le frère de Marie-Josée Benitez, née Barbet, avait découvert des fragments d'ossements au bord de l'étang du Barcarès, connu du mari et père des victimes, principal suspect dans l'affaire. Il les avait montrés à deux médecins généralistes qui avaient, selon lui, conclu à leur provenance humaine. Le proche des victimes a ensuite prévenu les enquêteurs qui ont procédé à des fouilles jusqu'à 1,50 mètre de profondeur.



Depuis plus de trois ans, ni les fouilles approfondies, ni les auditions n'ont permis de résoudre la double disparition de Marie-Josée Benitez et sa fille Allison, le 14 juillet 2013. Leur époux et père, Francisco Benitez, adjudant-chef à la Légion étrangère de Perpignan, immédiatement pressenti comme le suspect numéro 1, n'a alerté la police que le 22 juillet. Deux semaines plus tard, il était retrouvé pendu à la caserne, après avoir laissé une lettre et une vidéo clamant son innocence et son amour pour sa fille.



L'ADN des disparues avait cependant été retrouvé dans un congélateur du domicile familial et un lave-linge de la caserne, entraînant l'ouverture d'une information judiciaire pour "assassinats". Francisco Benitez avait déjà été entendu en 2004 dans une autre affaire, celle de la disparition à Nîmes de son ex-maîtresse brésilienne, qui n'a jamais été retrouvée. Il était en instance de séparation d'avec Marie-Josée et entretenait une nouvelle relation extra-conjugale avec une Espagnole qu'il a appelé une dernière fois avant de mettre fin à ses jours.