publié le 29/08/2016 à 17:01

Une violente altercation s'est produite jeudi 25 août, au Bain des Dames, à Châteauneuf-sur-Charente. Les témoins s'accordent sur peu de faits. Dans la soirée du 25 août, une femme joue au ping-pong sur les bords aménagés pour la baignade de la Charente. Elle joue avec ses enfants, seins-nus. Passé ces éléments, les versions divergent.



Aux alentours de 19 heures, cette femme arrive sur les lieux avec son mari et ses enfants. Alors qu'ils jouent au ping-pong, certains témoins racontent que des baigneurs l'auraient interpellée pour qu'elle mette un haut de maillot de bain et cache sa poitrine, rapporte le quotidien Sud Ouest. Une demande à laquelle elle aurait refusé d'accéder. D'autres témoins parlent d'une femme "provocatrice", qui aurait alpagué un petit garçon de 10 ans qui la regardait en lui demandant s'il voulait voir le reste, avant de baisser sa culotte de maillot de bain. La mère de l'enfant serait alors intervenue, ce qui a déclenché l'incident.

Une agression due au monokini ?

Cette femme, qui n'a pas porté plainte, a accordé une interview à La Charente Libre, dans laquelle elle déclare avoir montré ses fesses à une femme qui lui avait fait une "remarque déplaisante", avant d'être frappée au sol par six personnes et que son mari a reçu un coup de poing. Les témoignages concordent à nouveau à ce stade de l'histoire : la mère de famille est repartie nue avec le nez ensanglanté, après avoir été frappée et que ses agresseurs lui ont arraché sa culotte de maillot de bain.

À cette heure, rien ne prouve que l'agression est simplement due à sa pratique du monokini. Si la femme agressée a réellement baissé sa culotte devant un petit garçon, il s'agit d'un attentat à la pudeur, qui ne justifie toutefois en aucun cas la violente agression. Comme aucune plainte n'a été déposée, la gendarmerie reste sur la réserve. Le journal Sud Ouest a indiqué, après la publication de nombreux commentaires nauséabonds, qu'aucune personne impliquée dans l'altercation n'était de confession musulmane.