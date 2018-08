publié le 04/08/2018 à 09:59

À l'issue d'une audience électrique, le tribunal correctionnel de Créteil a renvoyé au 6 septembre le procès de Booba et Kaaris, suite à leur bagarre à l'aéroport d'Orly. Les deux rappeurs, ainsi que les neuf autres prévenus, ont été placés en détention provisoire. Kaaris et ses proches au centre pénitentiaire de Fresnes, Booba et les siens à Fleury-Mérogis.



Avant l'audience, la star du rap français Booba avait exprimé des regrets, déclarant que "ce qui est arrivé est inexcusable, déplorable". L'audience en comparution immédiate a eu lieu dans la salle de la cour d'assises de Créteil, équipée de deux boxes pour séparer les deux rivaux et leurs clans.

Alors que beaucoup s'attendaient à un nouveau clash, les rappeurs ont fait profil bas, assurant que "tout est apaisé" entre eux. Et Booba de surenchérir : "Si on doit être irréprochable pour la justice et pour le rap, ce sera sans problème". Des déclarations qui n'ont pas convaincu les magistrats, qui ont préféré les placer en détention pour éviter toute pression sur les témoins.

La décision, accueillie avec des cris de surprise et de protestation, a indigné les avocats de deux parties, qui la jugent disproportionnée. "Le tribunal a décidé de ne pas faire de distinguo. C'est tout simplement scandaleux (...). Le tribunal a décidé de faire droit à l'opinion publique et a décidé que la justice se rendait sur les réseaux sociaux", a déclaré l'avocat de Kaaris Me Yacouti. Les prévenus risquent jusqu'à sept ans de prison et 100.000 euros d'amende.