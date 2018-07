1984, la mort du petit Grégory devient une énigme insoluble

publié le 26/07/2016 à 08:43

En 1984, outre les premières images d'une chaîne cryptée, et le premier titre international de l'équipe de France de football lors de l'Euro organisé à domicile, un assassin terrorise les vieilles dames à Paris. Un tueur qui instille la peur chez les personnes âgées. Mais c'est encore une autre affaire de meurtre qui va faire son apparition le 16 octobre 1984 et deviendra par la suite une énigme qui fait naître encore toutes les hypothèses les plus folles plus de 3 décennies plus tard. Dans la Vologne, une rivière de la vallée des Vosges, le petit Grégory Villemin est retrouvé mort noyé et ligoté.



Le cousin est d'abord soupçonné par la famille avant d'être relâché 3 mois plus tard. C'est ensuite la mère, Christine Villemin, qui est dans le viseur sans qu'aucune preuve fondée ne la fasse condamner. Elle sera relaxée et l'assassin du petit Grégory reste introuvable. Le père quant à lui tuera le cousin, et écopera de 5 ans de prison. Le mystère persiste 32 ans plus tard.