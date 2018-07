VIDÉO - Il éclabousse des passants avec sa camionnette et se fait licencier

publié le 31/07/2018 à 11:39

La blague n'a pas été au goût de tout le monde. À Ottawa, le conducteur d'une camionnette s'amusait à éclabousser les passants en roulant délibérément dans les flaques d'eau. Identifié par son employeur sur une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, il a été licencié.



Les orages qui se sont abattus sur la capitale canadienne la semaine dernière ont sans doute inspiré cet homme. Sur les images diffusées par un internaute, on voit le véhicule passer dans les flaques proches des trottoirs afin d'éclabousser des personnes. La scène a fait le buzz mardi 31 juillet, dans la matinée, avec plus d'un million de vues sur YouTube. Le conducteur, lui, s'est pris un sacré retour de flammes.

Sur Facebook, la société qui employait ce blagueur malheureux, Black et McDonald, a présenté ses excuses aux clients via sa page Facebook. "Nous voulons assurer au public que la sécurité est notre priorité. Il s’agit d’un incident isolé et l’individu n’est plus employé par Black et McDonald", a écrit l'entreprise, jugeant le comportement de son employé "inacceptable".