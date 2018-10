publié le 10/10/2018 à 18:18

Lors d'une opération d'interception menée dans la nuit de mardi à mercredi, sur la côte Atlantique, au sud du détroit de Gibraltar, la Marine marocaine a ouvert le feu sur une embarcation de migrants, blessant l'un d'eux à l'épaule.



"L'embarcation à moteur qui transportait 58 migrants dissimulés sous une bâche, a effectué une manœuvre hostile ce qui a poussé le bateau garde-côte à tirer sur ordre de son commandant", a précisé une source militaire à Rabat. Selon la radio télévision marocaine 2M, le blessé, un mineur de 16 ans, a été transféré à l’hôpital de Tanger.

Le 25 septembre, une opération similaire, menée en Méditerranée par la Marine marocaine contre une embarcation, avait coûté la vie à une jeune femme et fait trois blessés. Les autorités avaient justifié les tirs en invoquant déjà les "manœuvres hostiles" du navire et en soulignant que les migrants étaient dissimulés sous des bâches.



Le Maroc plus que jamais concerné par la crise migratoire

De plus en plus de Marocains tentent de quitter clandestinement leur pays pour gagner l'Europe, par voie maritime ou en franchissant les clôtures séparant le Maroc des enclaves espagnoles. Depuis le début de l'année, plus de 43.000 migrants ont gagné les côtes hispaniques, dont plus de 38.000 par voie maritime, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Depuis mardi, la Marine marocaine "a porté assistance à 15 embarcations pneumatiques en difficulté transportant 366 candidats à la migration clandestine qui ont tous été ramenés au port de Ksar Sghir (au sud de Tanger)", a indiqué l'agence officielle MAP.



Cette semaine, le Maroc a été invité à participer à une réunion restreinte sur la question des migrations à Lyon. Les ministres de l'Intérieur des 6 grands pays de l'Union Européenne (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et France) étaient présents.