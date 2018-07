publié le 25/07/2016 à 06:30

Était-il au courant des funestes projets de l'auteur de la fusillade de Munich ? C'est en tout cas ce que pense la police allemande, qui a interpellé dimanche 24 juillet un jeune afghan âgé de 16 ans. Présenté comme étant l'ami de l'auteur de la sanglante tuerie commise dans la capitale de la Bavière vendredi 22 juillet, il est soupçonné de non dénonciation de crime.



Il s'agit de la première interpellation réalisée dans le cadre de la fusillade, au cours de laquelle un Germano-Iranien de 18 ans, David Ali Sonboly, a abattu neuf personnes et placé la métropole bavaroise en état d'alerte pendant une nuit entière. L'adolescent interpellé s'était "présenté spontanément à la police peu après la crise de folie meurtrière et a été interrogé sur ses relations avec l'auteur", a précisé la police. Les déclarations contradictoires du jeune homme ont conduit à son placement en garde à vue pour "non dénonciation d'un crime".

Piège tendu sur Facebook ?

La police laisse entendre que le jeune Afghan a peut-être, après la tuerie, posté sur les réseaux sociaux un message similaire à celui qu'avait diffusé de la même manière David Ali Sonboly pour tendre un piège. Il s'agit d'"un appel sur Facebook pour une rencontre dans un complexe de cinémas près de la gare centrale de Munich". Les autorités s'attachent à déterminer s'il en est vraiment l'auteur.

L'auteur de la tuerie, qui souffrait de troubles psychiatriques, avait aussi utilisé Facebook pour parvenir à ses fins. Il avait créé un faux compte, empruntant l'identité d'une vraie personne, afin d'inviter ses victimes à venir manger et boire à prix réduit dans un restaurant McDonald's situé près d'un centre commercial. Il avait ouvert le feu dans cet établissement, tuant cinq personnes dans le restaurant, deux à la sortie et les deux dernières dans le centre commercial. Il n'est pas établi toutefois que les victimes, des adolescents ou de jeunes adultes pour la plupart, se soient trouvées dans le restaurant en réponse à l'appel sur Facebook.