publié le 30/08/2018 à 16:02

Cette réfugiée guatémaltèque réclame 40 millions de dollars aux autorités américaines. Elle leur reproche la mort de sa fille de 19 mois, après leur placement en centre de rétention pour migrants à Dilley dans le sud du Texas.



Yazmin Juarez, 20 ans, et sa fille Mariee ont été appréhendées en mars 2018 en traversant le fleuve Rio Grande, qui marque en partie la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Elles ont été détenues pendant 20 jours, selon la maman.

En bonne santé à l'arrivée, son enfant souffrait d'une infection respiratoire à la sortie, d'après son avocat, R. Stanton Jones. "Mariee Juarez était une petite fille en bonne santé en entrant à Dilley et, 20 jours plus tard, elle a été libérée gravement malade souffrant d'une infection respiratoire", précise-t-il.

"Dans la semaine ayant suivi son entrée à Dilley, Mariee avait 40 degrés de fièvre, souffrait de toux, de congestion, de diarrhée et de vomissements", selon le communiqué. Après sa libération, elle a été emmenée dans deux hôpitaux et est décédée le 10 mai.



Aujourd'hui, Yazmin Juarez réclame justice. Si elle ne pourra récupérer sa fille, elle demande réparation à la ville d'Eloy en Arizona "pour cette mort injustifiée", s'élevant donc à 40 millions de dollars. Cette municipalité agit comme intermédiaire entre le gouvernement fédéral et l'entreprise privée qui gère le centre de l'ICE à Dilley, la Corrections Corporation of America (CCA).