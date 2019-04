et AFP

Ce serait le plus gros serpent jamais retrouvé dans les Everglades. Des scientifiques américains ont capturé, le jeudi 4 avril, un python birman de 64 kg et 5,2 mètres de long. Ce reptile aux dimensions gigantesques a été attrapé dans la réserve nationale de Big Cypress, en Floride.



Selon les chercheurs, ce serpent femelle, capable d'avaler un cerf, portait 73 œufs en développement. Sa capture a été rendue possible par l'utilisation de techniques innovantes : les scientifiques avaient placé des transmetteurs radio sur des pythons mâles, ce qui leur a permis de remonter jusqu'à la femelle. "Notre équipe ne se contente pas d'enlever les serpents envahissants, elle collecte également des données pour la recherche", ont-ils précisé dans un message publié sur Facebook.

Les pythons attrapés dans les Everglades mesurent généralement entre 1,8 et 3 mètres de long.

La Floride envahie de pythons

Natif d'Asie, le python birman est apparu aux États-Unis dans les années 1980. Depuis des années, ces reptiles sont relâchés dans la zone marécageuse des Everglades par leurs propriétaires quand ils ne parviennent plus à s'en occuper. Le gouvernement américain a interdit leur importation en 2012 en raison de leur dangerosité.



Ce spécimen de python est considéré comme une espèce envahissante : en l'absence de prédateurs naturels, rien ne l'empêche de se reproduire. Depuis quelques années, les autorités américaines multiplient donc les initiatives destinées à l'éliminer, notamment des battues et des compétitions avec une récompense à la clé.



Entre 30.000 et 300.000 pythons vivraient actuellement dans le sud de la Floride.