publié le 18/03/2020 à 12:56

Voici des vidéos qui vous donneront le sourire, malgré le confinement. Au zoo de Shedd Aquarium à Chicago, les manchots vivent leur meilleur vie. Comme le parc est fermé aux visiteurs, pour cause de coronavirus, ils se baladent tranquillement dans les allées et passent même faire des coucous à leurs amis.

C'est le compte Facebook officiel du musée qui dévoile les allées et venues des manchots, des gorfous sauteurs, dans le zoo. Le tout avec des textes pleins d'humour pour égayer les internautes confinés. Dans la première vidéo postée le 16 mars, on aperçoit un manchot, Wellington, près des aquariums où se trouvent des poissons d'Amazonie. Une première étape dans sa déambulation du zoo presque abandonné. Les soignants sont en effet toujours présents pour nourrir les animaux et veiller à leur santé.

Dans la seconde publication du Shedd Aquarium, un duo d'explorateurs, Edward et Annie, courts sur pattes, poursuivent leurs visite dans l'aquarium. Leurs petites têtes tournent dans tous les sens face au nombre impressionnant de poissons. Dans le message posté du jour, les membres du Shedd Aquarium expliquent que ce couple de manchots, comme leurs congénères, construiront bientôt leurs nids, la saison de la nidation arrivant à grands pas. Les internautes pourront suivre cette étape de leur vie depuis la page Facebook du zoo.

La rédaction vous recommande