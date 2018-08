Un robot conçu... pour trouver Charlie

publié le 13/08/2018 à 15:46

Ce n'est qu'un bras articulé, et pourtant il bat des records dans un domaine qui a bercé toute notre enfance : retrouver Charlie, ce petit homme en marinière rouge perdu dans une foule de personnages, sur un décor alambiqué, dans les célèbres livres "Où est Charlie ?".



Nombreux sont les enfants ayant organisé des concours pour élire le plus rapide à retrouver Charlie. Mais rares sont ceux qui le trouvent en moins de 4,45 secondes. C'est en effet le record établi par le robot baptisé "There's Waldo" ("Charlie est ici").

Développé par l'agence Redpepper, spécialisée dans l'innovation technologique, l'appareil est constitué d'un bras mécanique au bout duquel se trouve une caméra qui photographie la double page. Une intelligence artificielle prend alors le relais pour trouver Charlie sur l'image, à l'aide de l'algorithme Cloud AutoML de Google.

> There's Waldo is a robot that finds Waldo Crédit Image : Capture d'écran Youtube @redpepper |

Le principe de cette solution du géant de la recherche est d'ingérer un maximum d'images de l'objet recherché, puis de rechercher des images similaires. Le robot repérera alors tous les visages de Charlie qui lui semble valides à plus de 95%. Une fois Charlie repéré, l'appareil le pointe de la main.



"Il a suffi de rentrer 62 images de la tête de Charlie, puis 45 de sa tête et de son corps directement depuis Google Images. Je ne pensais pas que ce serait suffisant, et pourtant le résultat est excellent", se confie Matt Reed, le créateur du robot, à The Verge.



Même si mettre un robot devant un livre ne remplacera pas le plaisir de jouer soi-même, cette démonstration montre bien l'étendue des capacités de l'intelligence artificielle de Google.