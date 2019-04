Qui est Leonardo Di Caprio ?

publié le 02/04/2019 à 13:00

A la demande de nos auditeurs nous revenons sur le parcours de l’acteur américain Leonardo Di Caprio qui sera à l’affiche du prochain Tarantino, avec Brad Pitt.

De ses débuts à la télévision à l’âge de 17 ans dans la série « Quoi d’neuf docteur » à son Oscar pour The Revenant en 2016 en passant par ses rôles cultes dans Titanic ou Les loups de Wall Street,Jean-Baptiste Toussaint, spécialiste cinéma. vous raconte le fabuleux destin de Leonardo Di Caprio.



Jean-Baptiste Toussaint est l'auteur de la chaine YouTube Tales from the Click