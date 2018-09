Quel pays a les meilleurs élèves?

publié le 05/09/2018 à 13:11

Selon une enquête de l’OCDE, les performances des élèves français les classent au 27e rang mondial loin derrière les champions asiatiques comme Singapour et le Japon, et bien après les élèves nordiques de Finlande ou d’Estonie.

Le journaliste Frédéric Castaignède est allé aux quatre coins de la planète pour partir à la rencontre des enseignants, élèves chercheurs et découvrir les pratiques pédagogiques les plus innovantes.



à voir : Le documentaire Demain, l’école (en deux parties) sera diffusé sur Arte les 15 et 22 septembre prochains.



à lire : Demain, l’école est à lire aux éditions François Bourin



Demain, l'école