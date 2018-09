publié le 14/09/2018 à 21:06

L'histoire ne dit pas (encore) si le miel aura le goût d'une quatre fromages. Mardi 11 septembre, un pizzaïolo ambulant a eu une sacré surprise quand des milliers d'abeilles ont investit son camion, place Zola, à Nantes, rapporte France Bleu Loire-Océan. En transit entre deux "domiciles" - phénomène appelé "essaimage" - les insectes ont fait une "escale" le food truck.





"On a eu un nuage d'abeilles, des milliers (...). C'est très impressionnant. C'est assez incroyable, on a mis un périmètre de sécurité. Elles sont arrivées vers 16 heures et à 22 heures on les a poussé gentiment avec un petit balai", raconte Jérémy Lacroix, le pizzaïolo.

Plusieurs explications à cet essaimage urbain et tardif - qui se fait habituellement "de mai à août" - et notamment "la présence massive de frelons asiatiques dans les villes. L'abeille est stressée par les attaques de frelons, la colonie a un sursaut pour sauver sa peau et quitte la ruche", détaille Loïc Leray, apiculteur et vice-président de l'Union nationale de l'Apiculture Française, interrogé par France Bleu.