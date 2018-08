Landes : un wallaby s'échappe et se réfugie dans un lotissement

publié le 21/08/2018 à 01:11

Il aura fallu près de 24 heures aux pompiers de la commune d'Hagetmau (Landes) pour mettre la main sur un fugitif très inhabituel. Un wallaby, kangourou de petite taille, appartenant à un particulier a en effet échappé à la vigilance de son propriétaire dans la soirée du samedi 18 août, comme le raconte France Bleu.



Dimanche, ce sont des habitants d'un lotissement voisin qui, dans la soirée, ont signalé aux pompiers la présence du wallaby dans les parages. On peut voir l'animal sur quelques secondes d'images publiées par France Bleu et qui le montrent manifestement en forme et pas mécontent de faire le tour du propriétaire.

Les pompiers, accompagnés d'un vétérinaire et de gendarmes, ont finalement réussi après plus de deux heures d'efforts à capturer le marsupial avec un filet et à le restituer sain et sauf à son propriétaire.

> Le wallaby s'était réfugié dans un lotissement