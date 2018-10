Les superpouvoirs des petites bêtes !

publié le 19/10/2018 à 13:00

Les-super-pouvoirs-des-petites-betes

Etes-vous certains de bien connaitre les insectes ? Malgré leur habituelle petite taille et leur contact familier avec l’humain, les insectes sont bien plus impressionnants qu’ils ne le semblent. Doués d’une capacité d’adaptation et d’évolution, ils surprennent et fascinent. De la mouche qui nage sous l’eau aux guêpes qui créent du papier, en passant par l’insecte qui se métamorphose entièrement et celui qui résiste à la congélation, le monde des insectes n’aura plus aucun secret pour vous avec François Lasserre.



à lire : Les super pouvoirs des petites bêtes chez Delachaux & Niestlé.



