Comment s'entraînent les commandos ?

publié le 23/05/2019 à 13:08

Le commando Hubert auquel appartenaient Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, tués en sauvant des otages au Burkina Faso est considéré comme le commando le plus prestigieux de la marine nationale française et comme l'unité de forces spéciales la plus sélective et la plus complète de toute l'Armée française.



On va présenter cette unité d’élite de la marine nationale, pourquoi porte-t-elle ce nom ? Quand et pourquoi ce commando Hubert a-t-il été créé ?

De combien de membres est-il composé ? des femmes en font-elles partie ?

Comment sont-ils préparés à donner leur vie pour un otage ?



Aton, ancien du GIGN qui a mené des missions avec le commando Hubert, et Sandrine Briclot, rédactrice en chef adjointe au Parisien Week-End, nous présentent cette unité d’élite .

L'Equipe de la Curiosité vous recommande