Wim Holleeder, le parrain d’Amsterdam

publié le 27/03/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, nous consacrons l’émission à un des plus grands criminels hollandais, parrain de la pègre d’Amsterdam kidnapeur professionnel et tueur implacable, qui vient d’être dénoncé à la justice de son pays par trois femmes : ses deux sœurs et sa propre compagne ! Il risque la prison à perpétuité, ce qui ne l’a pas empêché de mettre leurs têtes à prix. C’est le procès du siècle aux Pays-Bas. On vous dit tout dans un instant sur ce mélange de Mesrine et de Pablo Escobar, avec un zeste d’Hannibal Lecter.



Nos invités

Stéfan de Vries, journaliste correspondant pour RTL Pays-Bas, Arnaud Gonzague, journaliste à l’Obs. Il a été l’envoyé spécial de l’Obs à Amsterdam pour interviewer Astrid Holleeder.