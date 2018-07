publié le 30/09/2016 à 10:36

C'est une scène inhabituelle dont ont pu être témoins les clients de l'Apple Store de Dijon. Vers 13 heures jeudi 29 septembre, un homme virulent et visiblement en colère a déboulé dans la boutique du centre commercial de la Toison d'Or à Dijon. Armé d'une boule de pétanque et muni de gants, il a décidé de saccager tous les matériaux exposés par la marque à la pomme.



La scène a été filmée par un témoin. Sur les images, tout y passe : iPhone et Macbook, mis à la disposition des clients du magasin, ont été méthodiquement détruits. Selon France Bleu, le préjudice serait estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros.



Préjudice estimé à 50.000 euros

Une enquête est en cours sur les réelles motivations de l'homme qui semble justifier son acte sur les vidéos par un problème de remboursement. Dans la troisième vidéo, on peut voir l'homme tenter de s'enfuir avant d'être stoppé par la sécurité du centre commercial. Il a finalement été arrêté par la police et placé en garde à vue.



Il sera jugé en comparution immédiate mardi 4 octobre. Il doit être présenté vendredi au parquet, qui réclamera son placement en détention provisoire en attendant sa comparution devant le tribunal, a indiqué la procureure de Dijon, Marie-Christine Tarrare, qui estime le préjudice à 50.000 euros.

