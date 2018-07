publié le 29/09/2016 à 21:31

Être diplômé ne garantit pas d'échapper à l'extrême précarité. Parmi les 143.000 sans-abri qui vivaient en France en 2012, ils étaient 14% à avoir fait des études supérieures et 10% en sont sortis diplômés, selon une étude de l'Insee et de l'Ined (Institut national d'études démographiques) publiée mercredi 28 septembre. Même si elle demeure une minorité, cette part reste néanmoins "loin d'être négligeable", comme l'expliquent Philippe Cordazzo et Nicolas Sembel, les chercheurs auteurs de cette enquête.



S'ils connaissent des situations comparables aux sans-abri non diplômés, les diplômés du supérieur se distinguent sur certains points. Ils ont "un rapport à l'emploi un peu plus dynamique, un état de santé jugé (par eux) plus souvent comme très bon, une expérience plus tardive de la sans-domiciliation, et un soutien plus actif de leur réseau de sociabilité (amis, proches, voisins, famille)".

Parmi les diplômés, une partie ont suivi leurs études à l'étranger. Pour eux, cette sans-domiciliation résulte d'une trajectoire de déclassement, d'un manque de valorisation de leur diplôme, de leurs mauvaises conditions de vie à leur arrivée en France et bien souvent aussi d'une discrimination à leur égard, selon les auteurs.

D'après l'étude de l'Insee, 143.000 personnes étaient sans domicile en France en 2012, soit une augmentation de plus de 50% en onze ans pour cette population âgée de 39 ans en moyenne. Entre 2001, date de l'étude précédente, et 2012, les SDF nés à l'étranger, venant pour beaucoup des anciennes colonies françaises, sont nettement plus nombreux. À noter enfin que pas moins d'un quart des SDF de moins de 65 ans travaillent.