Un dimanche matin : Autopsie d’un fait divers !

L'édito de Jacques Pradel

A la Une de l’heure du crime, une plongée intime au coeur d’un fait-divers…. Un dimanche matin de juillet 2004, un homme, Pierre, tue son épouse, Katia, mère de leurs deux enfants. Bilan: une morte, deux orphelines, et deux familles dévastées.





On ne découvrira le corps de Katia que trois jours après sa “disparition mystérieuse”. Son cadavre massacré avait été dissimulé par son mari dans la cave de leur maison. Il sera retrouvé par les policiers dans un sac de chantier!

Pour tout le monde, c’est un fait divers dramatique comme il s’en produit malheureusement des dizaines, voire des centaines, chaque anné en France.



Mais pour les proches de la victime et pour la famille du meurtrier, on ne peut pas appeler cela un ” fait-divers”. Comment nommer ce qui vient de se passer? Comment surmonter une situation qu’on n’avait jamais imaginée. Les enquêteurs, la police scientifique, les interrogatoires, puis, plus tard, la prison, où se trouve quelqu’un qui a avoué son crime mais qu’on n’arrive pas à imaginer en meurtrier.



Johanne Rigoulot, notre invitée, raconte les coulisses de cette affaire telle qu’elle a été vécue par les deux familles: celle de la victime, dont les parents considéraient l’assassin comme leur propre fils – Et celle de sa famille, celle de Pierre, son cousin, le fils de sa tante, la soeur de sa mère! Elle en a fait un récit bouleversant





Johanne Rigoulot, scénariste, romancière, productrice de cinéma, auteur du livre « Un dimanche matin » qui sort le 20 mars prochain aux éditions de l’Equateur