Un bébé est né avec trois ADN différents, est-ce inquiétant ?

publié le 28/09/2016 à 20:44

Une première mondiale qui fait débat. Des scientifiques américains, mexicains et britanniques sont parvenus, grâce à une technique de modifications génétiques controversée, à faire naître un bébé issu de trois parents biologiques. "Honnêtement, ça m’inquiète, avoue Jean-Claude Dassier. Cela pose un certain nombre de questions. Tout ce qui touche à l’embryon mériterait d’être régulé. Je rappelle que l’opération a été interdite aux États-Unis."



Gaspard Koenig estime, lui, que "cela ouvre des progrès plus radicaux. On va bientôt arriver à un stade de contrôle et de maîtrise de production de la vie. L’idée de s’accoupler biologiquement sera peut-être assez ringarde dans un siècle parce qu’il y aura d’autres techniques à disposition." Pour Clémentine Autain, "la parentalité à trois ne pose aucun problème. En revanche, qu’est-ce qu’on fait du génome ? S’il y a des progrès grâce à la science, c’est bien. Mais ils doivent être tempérés par une éthique claire et démocratiquement discutée."

On refait le monde avec :- Clémentine Autain, directrice du trimestriel Regards

- Gaspard Koenig, président du think tank GénérationLibre

- Jean-Claude Dassier, vice-président de Valeurs actuelles

- Claude Posternak, président de l’agence La Matrice