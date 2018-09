Réseaux sociaux : sommes-nous victimes de la quête de perfection ?

publié le 03/09/2018 à 07:00

Il est facile de mettre sa vie en scène sur les réseaux sociaux, il est encore plus simple de l'embellir grâce aux filtres et applications de retouche. Tout devient faux ou presque pour favoriser la popularité à travers les likes, vues et commentaires positifs. Affinement du nez et de la silhouette, lissage de la peau, agrandissement des yeux, grossissement des lèvres... : les professionnels de la photo ne sont plus les seuls à pouvoir retravailler une image. Si, dans un premier temps, l'ego se sent valorisé, très vite, la réalité génère des complexes et un affaiblissement de l'estime de soi...

Invités

- Mickaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)

- Thu Trinh-Bouvier, experte de la communication digitale, responsable des projets digitaux à la Direction de la communication du Groupe Aéroports de Paris.



- Dr. Grégory Staub, chirurgien esthétique



