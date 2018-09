Prélèvement à la source : "Il y a de quoi s'inquiéter", selon Vincent Drezet

publié le 02/09/2018 à 09:14

De l'Élysée au gouvernement, on alterne les "j'y vais" et les "j'y vais pas" sur le prélèvement des impôts à la source. Emmanuel Macron demande de la clarté avant de donner son feu vert à son application dès le 1er janvier. Voilà qu'en plus, un document confidentiel a été révélé ce dimanche 2 septembre, et fait état des tests qui ont été réalisés par des agents des impôts et qui sont catastrophiques.



"Il y a de quoi s'inquiéter (...), parce qu'on sait très bien que sur 37 millions de foyers fiscaux (...) c'est un travail colossal. Or, même si ça ne concerne que 2% des contribuables imposables, ça fait tout de même 350 000 personnes", détaille Vincent Drezet, représentant national du syndicat solidaires Finances publiques.

"En clair, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas grand chose sur une partie substantielle de la population, il y a donc un risque", ajoute-t-il. Si dans les tests on observe nombre de bugs, ils ne concernent pas tous les mois. Mauvais taux de prélèvements, homonymes confondus... "ça fait quand même pour une partie de la population, des conséquences individuelles qui sont importantes", conclu Vincent Drezet.

La rédaction de RTL vous apporte son expertise et vous éclaire sur des faits d'actualités.