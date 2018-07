publié le 28/07/2016 à 10:42

Derrière cette question se cache un fait divers qui provoquera une escalade au point de mettre toute une région en état de guerre. "Tout commence dans la ville belge d'Andenne, dans la province de Namur", raconte Stéphane Bern. "Le comte de Namur y organise un grand tournoi. En marge des festivités, les paysans des environs peuvent proposer leur bétail à la vente", expose le présentateur de RTL. Jusqu'ici rien de spécial jusqu'à ce que Rigaud de Corbion, originaire d'un bourg à une vingtaine de kilomètres, reconnaît une vache qui lui a été volée quelques jours auparavant. Il retrouvera vite l'auteur du vol, un certain Angoran.



Rigaud de Corbion prévient son suzerain, Jean de Hallois, qui n'a cependant pas de pouvoir sur Andenne, propriété du comte de Namur. Mais il propose à Angoran de ramener la bête à son propriétaire et d'en rester là. Mais il ne tiendra pas promesse et dès qu'Angoran arrive sur ses terres, Jean de Hallois le fait pendre. Une justice rendue mais qui déplaît au seigneur de Gouenne, suzerain d'Angoran. Ce dernier estime que c'est lui qui devait punir le voleur qui vivait sur son fief. Un différend à propos d'une juridiction qui provoquera l'affrontement qui dégénérera en guerre entre une soixantaine de villages dans la région.