Peut-on se réjouir du départ des enfants de la maison ?

Pendant 18, 20, 25 ans, ils sont le centre de la vie de leurs parents puis, un jour, les enfants n’ont plus besoin d'eux comme avant...Le vide qu'ils laissent par la force des choses quand ils sont prêts à voler de leurs propres ailes n'est pas simple à vivre pour 35% des pères et mères que nous sommes... Et pour les autres ? Les parents sont-ils vraiment préparés à cette étape ? Peut-elle se dérouler dans la joie, voire le soulagement ? Est-ce une nouvelle jeunesse qui commence ?

- Isabelle Pailleau, psychologue et thérapeute familiale

- Monique de Kermadec, psychologue et psychanalyste, auteure de L’enfant précoce aujourd’hui : Le préparer au monde de demain (Editions Albin Michel)

L'enfant précoce aujourd'hui : le préparer au monde de demain (Albin Michel)

