Peur du futur : et si nous avions tout faux ?

publié le 14/03/2019 à 07:00

Prévisions alarmistes et angoissantes, chômage, pauvreté, planète en danger, individualisme, digitalisation à outrance... : face aux incertitudes de ce monde changeant et instable, certains abordent l'avenir avec inquiétude et pessimisme. A raison ? Est-ce le propre de l'Homme d'avoir peur de ce qui adviendra ? Est-il possible de trouver des ressources pour appréhender le futur avec un peu plus d’optimisme ?

Invités

- Marie Robert, professeure de Lettres et de philosophie, auteur de Kant tu ne sais plus quoi faire (Editions Flammarion)

- Alain Braconnier, psychiatre et psychologue, auteur de La peur du futur - Comment ne plus s'angoisser ? (Editions Odile Jacob)



La peur du futur - Comment ne plus s'angoisser (Editions Odile Jacob)

Kant tu ne sais plus quoi faire

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).