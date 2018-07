publié le 28/05/2016 à 13:48

La réunion autour du Premier ministre a duré un peu plus d'une heure. Alors que le conflit entre la CGT et le gouvernement perdure, Manuel Valls a réuni avec plusieurs de ses ministres, les représentants des pétroliers et les transporteurs à Matignon. L'objectif ? Faire le point sur la situation dans les stations-service, mais aussi évoquer les difficultés des entreprises et de tous ceux qui circulent dans le pays.



"La France ne tombera pas en panne sèche". C'est le message qu'a voulu faire passer le gouvernement lors de cette réunion. Manuel Valls et ses ministres ont affirmé que tout allait être fait que cela n'arrive pas alors que le Premier ministre a dressé un tableau rassurant de la situation. Cette dernière connaît une amélioration notable comme l'a signalé Alain Vidalies : "La situation ce matin est une situation qui s'améliore, dans certaines régions nous sommes presque revenus à la normale et dans d'autres, nous restons très attentifs", a expliqué le secrétaire d'État aux Transports.

Malgré tout, la crise n'est "pas terminée" alors que le gouvernement dénoncent les blocages intempestifs qui ont eu lieu dans toute la France entraînant une pénurie dans de nombreuses stations-service. Ce samedi 28 mai, si six des huit raffineries étaient toujours bloqués, tous les dépôts pétroliers étaient libres d'accès à l'exception d'un seul à Gargenville dans les Yvelines. Le gouvernement continue de faire preuve de fermeté sans aller jusqu'à des possibles réquisitions des raffineries ou encore à une importation de carburants.