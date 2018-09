Parlons-Nous du 18 septembre 2018

publié le 19/09/2018 à 02:46

Lors de cette émission du mardi 18 septembre 2018, Béatrice, séparée depuis 5 ans, a rencontré par hasard un homme qu'elle a connu 20 ans plus tôt. A l'époque, elle était sortie avec lui mais l'avait quitté pour son ex-conjoint. Aujourd'hui, il n'est pas disponible mais ils ne peuvent s'empêcher de penser l'un à l'autre... Doit-elle s'éloigner de lui ou accepter cette situation?

Catherine avait l'impression que tout s'écroulait autour d'elle. Le décès de sa tante en décembre l'a énormément perturbée. Elle la considérait comme sa grande sœur. Depuis, Catherine est totalement perdue et voudrait sortir de cette dépression.

Stéphane a rencontré un jeune homme durant l'été, tout se passait bien. Mais depuis une semaine, il sent ce dernier plus distant. Stéphane a peur que cette relation s'essouffle.

Alexis voit ses vies affective et professionnelle liées. Alors qu'il sort avec une collègue de travail, il est en conflits avec des associés. La communication dans le couple ainsi qu'au travail est de plus en plus difficile.

