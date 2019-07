Soutenir sans transmettre ses angoisses

publié le 10/07/2019 à 00:50

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Christophe Fauré recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Lors de cette émission du mardi 09 juillet 2019, Bernard se pose la question de savoir comment renouer avec ses enfants. Il ont 35, 33 et 25 ans. Les années après son divorce se sont bien passées, mais depuis plusieurs années, les liens se sont dissous et Bernard ne voit plus ses enfants. Malgré les médiations et les relances, il n'obtient aucune réponse. Bernard aime profondément ses enfants et voudrait savoir comment faire pour reprendre contact avec eux.

Françoise a une fille de 38 ans qui a des troubles cardiaques depuis son plus jeune âge. Elle vit avec un pacemaker depuis qu'elle a 6 ans. Elle vient d'apprendre aujourd'hui que sa fille allait subir une intervention la semaine prochaine. Envahie par l'angoisse, elle voudrait soutenir sa fille mais n'arrive pas à mettre de côté son inquiétude. D'autant que la fille de Françoise est très active. Peut-être même trop, selon Françoise.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Référence citée à l'antenne :

- SOS Papa : Association de défense des pères en situation de divorce ou de séparation.

www.sospapa.net ou au 01.47.70.25.34

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Christophe Fauré :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- rejoignez-nous sur notre page Facebook