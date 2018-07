publié le 27/04/2016 à 19:11

Les automobilistes de Paris sont prévenus : les fourrières ne plaisantent pas quand il s'agit d'enlever des voitures mal garées. C'est ce qui ressort de l'enquête publiée par Le Parisien ce mercredi 27 avril. En 2015, les cinq sociétés chargées de l'enlèvement des véhicules n'ont pas chômé. 250.000 automobiles ont atterri à la fourrière l'an dernier, soit un enlèvement toutes les deux minutes.



A titre de comparaison, entre 15.000 et 20.000 véhicules sont enlevés chaque année à Lyon ou Marseille. Dans la capitale, la moyenne explose. Les fourrières feraient-elles preuve de zèle ? Le marché, en tout cas, rapporte gros : 38 millions d'euros par an en moyenne. Un usager parisien dont le véhicule a été enlevé doit s'acquitter de 150 euros : 135 euros d'amende pour stationnement gênant et 26 euros de frais de gardiennage par jour.



Des méthodes controversées et parfois illégales

Des élus dénoncent les pratiques des entreprises d'enlèvement qui se livrent volontiers à des méthodes controversées. Un ancien employé confie au Parisien qu'il était soumis à un objectif : "Le minimum, c'est 10-12 véhicules par jour". Des "enleveurs" ont tendance à cibler certains quartiers où l'interdiction de stationner n'est pas matérialisée clairement ou encore des quartiers proches des fourrières dans le but de multiplier les allers-retours. Certains vont même jusqu'à faire croire à l'automobiliste qu'ils peuvent redescendre leur véhicule à peine enlevé contre de l'argent liquide, ce qui est illégal.

Philippe Goujon, député-maire (LR) du XVe arrondissement, déplore "l'absence de politique cohérente" et demande une municipalisation des fourrières parisiennes. Mais la préfecture de Paris n'entend pas céder ce marché juteux, dont le contrat s'apprête à être renouvelé pour quatre ans avec des sociétés privées. Les automobilistes vont devoir s'adapter à cette situation, alors que Paris a perdu un tiers de ses places de stationnement depuis 2001.