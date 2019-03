« Si ton ex te dit ‘Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi !’, réponds-lui que justement, c’est l'idée !... » Voici le type de phrases que l’on peut trouver sur le Net au sujet de ceux qui ont partagé un temps notre vie et qui nous agacent prodigieusement aujourd'hui - au point d'avoir parfois le sentiment d'avoir perdu du temps dans leurs bras... Comment passe-on de l’ amour au mépris ? Pourquoi rejette-t-on aujourd’hui ce qui nous a plu hier ? La séparation rend-elle aveugle, elle aussi, ou nos ex sont-ils tout simplement des 'minables' ?

article

7795951570

Nos ex sont-ils des losers ?

Nos ex sont-ils des losers ?

On les a aimés et pourtant, on les critique à la moindre occasion…Qui s’assemblent ne se ressemblent pas toujours dans On est fait pour s'entendre !

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/nos-ex-sont-ils-des-losers-7795951570

https://cdn-media.rtl.fr/cache/dRLyAphPGgp6yCjr0d9pMw/330v220-2/online/image/2018/1218/7795970797_nos-ex-sont-ils-des-losers.jpg