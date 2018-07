publié le 30/05/2016 à 10:17

Le nord et le centre de la France sont toujours sous surveillance. Alors que 19 départements étaient concernés par une vigilance orange "pluie-inondation" ce mardi 31 mai, Météo France a levé l'alerte pour onze d'entre eux. Les sept départements à rester en vigilance orange sont : le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loir, l'Indre, le Cher, la Seine-et-Marne et le Pas-de-Calais. Le Loiret en revanche est passé en vigilance rouge.



Tous sont concernés par une vigilance "pluie-inondation", à l'exception du Pas-de-Calais et de la Seine-et-Marne, qui font uniquement l'objet d'une vigilance inondation. En outre, des crues exceptionnelles dans le Loiret et dans le Pas-de-Calais seraient en cours, d'après le site vigicrues.gouv.fr. "Les sols très humides" accuseraient un "cumul très important sur la durée". Tel serait le résultat de la hausse des précipitations, observé dans la soirée du lundi 30 au mardi 31, se poursuivant encore aujourd'hui. Concernant les risques spécifiques de crues, Météo France appelle à consulter le site vigicrues.gouv.fr.

Pour faire face à cette météo menaçante, il est vivement conseillé aux habitants vivant en zones inondables de se tenir informé de l'évolution des précipitations et de mettre, préventivement, leurs biens à l'abri. "Ne descendez en aucun cas dans les sous-sols durant l'épisode pluvieux", prévient également Météo France.

Météo France place le Loiret en vigilance rouge et maintient 6 départements en vigilance orange Crédit : Capture d'écran Météo France