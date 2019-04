Loto : les résultats du tirage du mercredi 10 avril

publié le 10/04/2019 à 22:30

Le jackpot a été remporté. Un joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce mercredi 10 avril. Pour remporter les 2 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 14-16-22-23-42 et le numéro chance 5.



Deux joueurs ont trouvé les cinq bon numéros et remporte 100.000 euros. Les 45 joueurs ayant trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : E 8805 9984, F 5901 5400, G 8075 5245, H 0056 0298, M 9277 1974, N 2849 0185, O 9899 2683, Q 8983 5043, R 8996 6122, U 5635 6307



Le prochain tirage aura lieu le samedi 13 avril 2019. Un jackpot de 2 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.