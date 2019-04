publié le 05/04/2019 à 07:00

Si la sexualité s’est libérée ces dernières décennies, il reste des thèmes parfois difficiles à aborder avec son conjoint car ils sont sujets à des idées reçues, des complexes ou encore à une conception des rapports intimes parfois empreinte de morale (image de la femme, de l'homme, du couple...). Langage cru, masturbation féminine, fantasmes, pratiques « hard », sexualité anale, relations pendant les règles... : comment se sont créés les tabous du sexe ? Comment aborder ces questions avec son partenaire ? De quelle façon exprimer ses désirs et ses limites ?

Invités

- Claire Alquier, sexologue et membre du Cabinets des Curiosités Féminines

- Damien Mascret, sexologue et journaliste au Figaro Santé

- Camille Saféris, auteur, comédien et réalisateur. Auteur de l'article sur Goa et ses hippies qui sort dans le nouveau numéro de Rolling Stone. Nouvelle pièce Restons Poly sur le polyamour : 4 juin à Royan et du 5 au 15 juillet à Avignon

