Le serment de Guy Maurel

publié le 27/07/2018 à 15:30

L'édito de Jacques Pradel



Si beaucoup se souviennent de l'histoire de Tommy Recco, peu connaissent celle de Guy Maurel. Pourtant les deux hommes sont intimement liés.

Le combat de Guy Maurel

Le 22 décembre 1979, Tommy Recco tue trois caissières dans la salle des coffres du supermarché Mammuth de Béziers. Parmi elles, Sylvette, 27 ans, la femme de Guy Maurel, abattue froidement d'une balle dans la nuque. Le lendemain, à la morgue, Guy Maurel fait une promesse à sa compagne: Recco ne sortira jamais de prison...

Depuis, ce forain de 68 ans n'a qu'un seul objectif, empêcher l'assassin de sa femme de bénéficier d'une libération conditionnelle qu'il est en droit d'obtenir après 39 ans passés derrière les barreaux. Pour cela il a sillonné les routes de France au gré des différentes prison où était enfermé Tommy Recco afin de faire entendre sa voix, celle d'un homme marqué au fer rouge par l'assassinat sauvage de celle qu'il aimait. Jusqu’à présent aucunes des demandes de Recco n'a aboutie en raison des éléments de personnalité et du risque élevé de récidive... Une situation dû en partie à l'acharnement de Guy Maurel qui dépense temps et argent dans le combat de sa vie. Une existence mise entre parenthèse afin d'honorer la mémoire de sa femme. C'est ce quotidien que nous vous racontons à travers le reportage d'Emilien Vinée.







Le parcours de Recco

Tommy Recco est né en 1934 à Propriano, en Corse, dans une famille de pêcheurs qui tenait la meilleure poissonnerie de la ville. Peu avant 1960, il est mis en cause dans la disparition de 3 jeunes touristes allemandes qui avaient loué ses services pour une sortie en bateau, mais il bénéficie d’un non-lieu.





L’affaire Recco commence en 1960 lorsqu’on découvre le cadavre d’un garde maritime, Joseph Casabianca, parrain de Tommy Recco. L’homme a été tué par balle et on lui a littéralement écrasé la tête avec une pierre de 30kgs. Un meurtre particulièrement violent. Quelques temps plus tard, le jeune frère de Tommy, Pierre, raconte qu’ils avaient été repérés par le garde maritime au cours d’une pêche à a dynamite dans le golf de Propriano. Une fois revenus à terre, Tommy, armé d’un fusil aurait rejoint le garde et tiré sur lui. Les enquêteurs découvrirons des débris d’une crosse de fusil maculés de peinture verte, ce qui permettra de confondre Tommy qui avouera son crime avant de se rétracter un peu plus tard, comme il l’a fait systématiquement dans toutes les affaires de meurtre auxquelles il a été mêlé. Pour ce crime, il est condamné à la prison à perpétuité et il effectue 17 ans de détention avant de bénéficier d’une libération conditionnelle en 1977. Il ne fait plus parler de lui jusqu’au 22 décembre 1979, jour de la tuerie du Mammuth...





Nos invités

Emilien Vinée, journaliste à l'Heure du Crime, Me Etienne Nicolau, avocat au barreau de Perpignan, avocat de Guy Maurel,



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

L'équipe de l'émission vous recommande