Né en juillet, vous êtes fatigué, stressé et c’est normal car vous êtes sous tension en ce moment. Mais cela va se calmer et le week-end prochain sera reposant. Vous serez de moins en moins sous...

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

- Damien Mascret , sexologue et journaliste au Figaro Santé

- Queen Camille , comédienne et journaliste sexo pour le site madmoiZelle, a également une chaîne youtube "Queen Camille - madmoiZelle"

- Flore Cherry , auteure de livres traitant de sexualité et responsable du pôle digital au sein du magazine « Union », auteur de Osez draguer un mec (Editions La Musardine)

Contrairement au "coup d'un soir", le " plan cul " s'inscrit dans un schéma de répétition : des personnes, qui se connaissent, décident de se rencontrer régulièrement dans le but unique de faire l'amour . Toutes les générations pratiquent "le plan cul", il s'est d'ailleurs démocratisé sur les applications de rencontre ...Est-ce si facile de dissocier l' attachement de la sexualité ? Y recourt-on faute de mieux ? Que dit le plan Q de nos relations, de notre rapport à l'intime, à l’amour et à la liberté ?

article

7796958540

Le plan Q est-il un plan B ?

Le plan Q est-il un plan B ?

Avoir des relations sexuelles avec un partenaire occasionnel, sans sentiments et sans engagement, est plutôt chose courante nos jours… On fait des plans dans On est fait pour s'entendre !

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/le-plan-q-est-il-un-plan-b-7796958540

https://cdn-media.rtl.fr/cache/2bplGBC16FIDCqzvAgvK1w/330v220-2/online/image/2019/0221/7797015311_le-plan-q-est-il-un-plan-b.jpg