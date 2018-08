publié le 27/08/2018 à 09:33

L'été 2018 aura été caractérisé par un épisode caniculaire encore jamais atteint en France. On en parle avec notre expert Haroun Tazieff. "On va encore dire que je suis Cassandre, mais j'ai une terrible prémonition. À cause du réchauffement climatique, les étés seront de plus en plus chauds", annonce l'expert, imité par Laurent Gerra.



"Les thermomètres afficheront pendant plusieurs mois d'affilée les chiffres de la température anale", poursuit-il. "Contraints de fuir la chaleur méditerranéenne devenue insupportable, les gens du Sud se réfugieront à Paris. Jean-Claude Gaudin sera élu maire de Paris, et la mafia marseillaise dégommera à la Kalachnikov les bobos en pantacourt s'enfuyant affolés sur leurs trottinettes électriques à énergie solaire", clame encore le vulcanologue.

"Des espèces tropicales apparaîtront en France, et Mademoiselle Jade se fera mordre les fesses par un crocodile de trois mètres pendant qu'elle fera sa marche nordique dans le bois de Boulogne", prédit encore Haroun Tazieff, toujours imité par l'humoriste.