La différence d’âge dans le couple finit-elle par se faire sentir un jour ?

« L’amour n’a point d’âge : il est toujours naissant » selon Blaise Pascal... Mais quand on a 10, 15, 20, 25 ans d’écart, certains couples peuvent se retrouver confrontés à des problématiques comme l'envie du plus jeune des deux d'avoir un enfant, des rythmes de vie décalés (l'un est actif, l’autre retraité...), des centres d’intérêt qui diffèrent... L'écart d'âge peut-il fragiliser le couple ? Certaines étapes de la vie sont-elles plus délicates à expérimenter ? Homme ou femme plus âgé.e, les enjeux sont-ils similaires ?

Invités

- Annie Schwab, directrice de la rédaction de Maxi, partenaire de l’émission

- Camille Rochet, psychologue et psychothérapeute du couple et de la famille (site : www.anoustous.com), auteure de Ma boîte à outils pour être un couple épanoui (Editions Dunod)



- Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psycho-praticien d'inspiration jungienne, spécialiste reconnu de l'enfant intérieur

