publié le 30/09/2016 à 02:29

Le Mondial de l'automobile s'apprête à ouvrir ses portes dans une ambiance quelque peu crispée. Les constructeurs automobiles, qui accueilleront les visiteurs Porte de Versailles à partir du 1er octobre, craignent les effets du "Diesel Gate". Volkswagen avouaient en effet il y a un an avoir truqué 11 millions de véhicules Diesel et les retombées négatives pourraient être multiples.



Il y a tout d'abord la peur des conséquences judiciaires et des possibles pénalités infligées. En France, une commission nommée par le gouvernement évoque 85 modèles avec des résultats jugés anomaux. Les changements de normes suscitent également des inquiétudes. Désormais, les mesures d'émissions de dioxyde d'azote et de CO2 vont se faire dans les conditions du réel. Une mesure restrictive pour les constructeurs automobiles, qui vont devoir changer de technologie, ce qui risque d'avoir des conséquences sur la rentabilité des voitures.