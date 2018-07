publié le 28/10/2016 à 13:27

Bercy a dévoilé les chiffres de la croissance en faible hausse au troisième trimestre avec une augmentation de 0,2%. Une croissance extrêmement faible, "sur un fil", selon Philippe Crevel, économiste et directeur du cercle de l'Épargne. "On ne sait pas trop si c'est négatif ou positif, on est vraiment dans la marge d'erreur, il peut y avoir une correction d'ici quelques semaines, quelques mois..."



Si on n'est pas en récession, la situation économique de l'Hexagone n'a rien d'encourageant. Notre croissance est même en deçà de la moyenne européenne. "L'Espagne fait 0,7 au troisième trimestre et le Royaume-Uni, malgré le Brexit, fait 0,5%", note le spécialiste. Difficile donc d'atteindre l'objectif de +1,5% de croissance sur l'année que visait le gouvernement. Le problème c'est que, malgré un marché immobilier qui se relance et des stocks qui se reconstituent, l'investissement des entreprises recule et la consommation des ménages est totalement atone.

Philippe Crevel mise donc sur une croissance annuelle à +1,2% ou +1,3%. "Il faudrait vraiment qu'en fin d'année il y ait un rebond et que ce rebond passe par la consommation..." Le gouvernement va donc devoir demander de l'aide au Père Noël pour faire acheter des cadeaux au Français et booster la croissance hexagonale.