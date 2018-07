Faut-il vraiment se laver tous les jours ?

publié le 17/04/2018 à 07:00

A tort ou à raison, les Français n'ont pas la meilleure des réputations en matière d'hygiène. Si certains prennent jusqu'à deux douches par jour, d'autres sont beaucoup moins convaincus par la nécessité de se toiletter quotidiennement (3.5% se satisfont d'une seule douche par semaine). Education, culture et diktats sociaux forgent notre rapport à la propreté et notre rejet des odeurs corporelles. Est-il essentiel de se laver journellement ? Est-on sale si on ne le fait pas ? A contrario, trop d'hygiène tue-t-elle l'hygiène ?

- Guillaume d'Alessandro, journaliste qui a passé un mois et demi sans prendre de douche

- Frédéric Saldmann, cardiologue, nutritionniste, auteur de Votre santé sans risque (Albin Michel)

Votre santé sans risque (Albin Michel)

