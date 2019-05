Euromillions : les résultats du tirage du 31 mai

publié le 31/05/2019 à 22:35

Pas de jackpot ce vendredi. Pour décrocher la cagnotte mise en jeu ce vendredi 31 mai 2019, il fallait jouer la combinaison suivante : 1 - 23 - 24 - 26 - 35 ainsi que les deux étoiles chance 1 et 11.



Il y a un gagnant ce soir en Europe, qui a trouvé les cinq bons numéros et une étoile chance, il remporte presque le million, avec un gain de 960.928,70 euros. En France, on dénombre un gagnant qui a coché les cinq bons numéros et remporte la somme de 74.603,70 euros.

Le code My Million gagnant est le : PU 588 2965.

Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera mardi 4 juin, avec une cagnotte de 24 millions d'euros en jeu.