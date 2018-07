et Loïc Farge

publié le 29/06/2016 à 12:29

Valérie Pécresse veut profiter du Brexit pour attirer en Île-de-France les travailleurs et les entreprises jusqu'ici basées à Londres. Pour cela, elle a besoin d'écoles internationales. Du coup, elle a exprimé un regret mardi 28 juin au matin sur RTL. "Nous allons travailler sur les écoles, parce que Najat-Vallaud Belkacem a pris une décision qui, pour moi, va à contresens de l'Histoire, à savoir diminuer les sections internationales en Île-de-France", a lancé au micro d'Olivier Mazerolle la présidente Les Républicains de la région.



L'affirmation est en partie vraie, mais elle mérite d'être grandement nuancée. Dans sa réforme des collèges, la ministre de l'Éducation nationale a effectivement réduit de 30% le nombre de classes bilingues sur l'ensemble du pays. Mais dans l'académie de Paris, par exemple, 100% des sections internationales ont été maintenues. Il n'y a eu aucune fermeture. Dans les deux autres académies franciliennes (Versailles et Créteil), respectivement 81 et 60% des classes ont été conservées.

Cela représente beaucoup moins de fermetures que dans les académies de Caen (qui n'a gardé que 5% de classes internationales) ou de Rennes (25%).