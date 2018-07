publié le 28/07/2018 à 03:24

On l'attendait avec impatience. On était prévenu, on allait assister à l'éclipse lunaire la plus longue du XXIe siècle. Si des millions de chanceux ont pu observer ce phénomène spectaculaire à travers le monde vendredi 27 juillet, cela a été un peu plus compliqué sur une bonne partie de la France.



La faute à la météo. En effet, alors que le pays étouffait sous des températures caniculaires depuis plusieurs jours, le ciel bleu s'est chargé vendredi dans l'après-midi, provoquant des orages parfois très violents, notamment en région parisienne. Des nuages plus que malvenus qui ont gâché le spectacle à de nombreux Français qui n'ont pu voir cette éclipse que sur des photos ou des vidéos.

Sur les réseaux sociaux, certains ont partagé leur déception alors qu'il faudra attendre la nuit du 20 au 21 janvier 2019 pour assister à une nouvelle éclipse lunaire. D'autres ont fait preuve de beaucoup d'humour face à cet échec cuisant.

Donc en gros 2 semaines de ciel bleu, et pour la plus longue éclipse lunaire totale du XXIesiècle j'ai quoi ? Un voile total. Ok. Je le prends pas mal hein. Mais bon.



PUTAIN.#EclipseDeLune — peu importe (@MateuilB) 27 juillet 2018

#EclipseDeLune

Ce que les medias nous on promis VS ce qu'on voit pic.twitter.com/Ce0PQvCzUO — Adopte un moche ¿ (@MocheCelib) 27 juillet 2018

Bon bah ce sera pour le siècle prochain ¿ #EclipseDeLune pic.twitter.com/o7qlYVjrsd — Antoine ¿ (@Ant1Adam) 27 juillet 2018

Magnifique lune rousse.



Oué c’est un lampadaire et alors tu vas faire quoi ? Tu vas appeler la police de l’éclipse ? pic.twitter.com/EEAwizO5aa — Le con qui ose tout (@leconquiosetout) 27 juillet 2018

Magnifique cette éclipse de lune. Mars rayonne dans Paris comme jamais. #EclipseDeLune pic.twitter.com/Qf12Q8L19P — Alexandrovski (@nisbooo) 27 juillet 2018