publié le 03/02/2020 à 15:26

Restaurants, boucheries, boulangeries-pâtisseries, vous pouvez consulter les contrôles d'hygiène des commerces de votre quartier. Et ce via le site internet alim-confiance.gouv.fr. Et on découvre que près d'une boulangerie-pâtisserie sur 5 a justement obtenu une mauvaise note en matière d'hygiène.

En quelques clics vous pouvez comparer à votre guise. "Vous avez accès à une carte interactive. Ce dispositif est encore peu connu et très peu utilisé des consommateurs donc c'est dommage" explique Lisa Faulet de l'association de consommateurs CLCV. "Tous les établissement n'ont pas été contrôlés mais pour ceux qui l'ont été, on pourra cliquer et voir la date du dernier contrôle d'hygiène", poursuit-elle.

"Le résultat montre qu'il y a des progrès nets à faire. Nous ce qu'on souhaite c'est que ces résultats incitent les établissement à s'améliorer", a-t-elle ajouté.