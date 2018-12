Acheter en vrac, cuisiner ses épluchures, bain de forêt : émission du 22 septembre

publié le 22/09/2018 à 07:00

Acheter en vrac, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?

Invitée : Célia Rennesson, co-fondatrice et directrice générale de « Réseau Vrac »

Savez-vous que vous pouvez cuisiner de délicieuses recettes avec des épluchures ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, journaliste et auteur de « Anti-gaspi - Ne gaspillez plus vos produits – Tous les conseils en 200 recettes » (Editions Flammarion)

Le contact des arbres nous fait-il réellement du bien ?

Invité : Eric Brisbare, accompagnateur de montagne et sylvothérapeute, auteur de Un bain de forêt (Editions Marabout)

